Банты, карамельки и другие «ми-ми-мишные» идеи маникюра этой зимой

Надвигается 14 февраля, а значит, пора сменить надоевшие снежинки и дракончиков на более нежные мотивы, но все еще зимние. Мы поговорили с нейл-мастером Викторией Глущенковой, которая подсказала нам несколько милых идей маникюра, большинство из которых уже покорили соцсети.

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Банты

Милейшие бантики всевозможных форм можно смело примерять на свои ногти уже сейчас. Главное, не перестараться и соблюдать меру с дополнительным декором.

Виктория: «Бантики прекрасно смотрятся в качестве дополнения к базовому покрытию в натуральном оттенке, и особенно хорошо — на коротких ногтях. Помните, что чем больше длина ногтя, тем скромнее цвета дизайна».

Карамельки

Тема сладостей будет преследовать нас всю зиму. Обратите внимание на рождественские тросточки или капкейки различных видов.

«Я не рекомендую слишком увлекаться таким дизайном, отметьте пару ногтей яркими сладостями или же попробуйте вместе с мастером продумать минималистичный дизайн с внедрением карамелек».

Кстати, неплохо смотрятся яркие капли «сиропа» на ногтях, роль которого выполняет сочный гель-лак.

Лаванда и роза

Что делать девушкам, которые не терпят декор на ногтях? Во-первых, не расстраиваться и выбирать акцентное покрытие.

Виктория: «Трендовые оттенки этой зимы — припыленная лаванда и роза, теплоту и насыщенность вы можете выбирать сами. В этом случае можно не бояться длины — эти цвета прекрасно смотрятся на любой длине и форме». Дополнить покрытие можно легким шиммером в том же оттенке.

Дела сердечные

Кому-то покажется, что сердечки на ногтях — слишком банально. Но нет. Наш эксперт предлагает следующий вариант.