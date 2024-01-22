Помада для губ: как подобрать ее под тон кожи правильно

Коко Шанель, помнится, советовала нанести немного помады на губы, если грустно. И мы с ней охотно согласимся: настроение точно улучшится, если накрасить губы. В этом случае практически любой, даже самый заурядный образ (не говоря уже о маленьком черном платье) станет интереснее и ярче. Только это должна быть правильно подобранная помада — а как ее правильно выбрать?

«Выбор помады оказывается продиктован сразу несколькими факторами. Это ваши природные цвета (кожа, волосы, важно учитывать и оттенок зубов и белков глаз), общий выбор одежды для конкретного случая, время суток и, конечно, тренды», — рассказывает визажист Любовь Брусницына.

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Как определить свой тон кожи

Независимо от того, светлая у вас кожа или темная, вы должны быть в состоянии отнести ее к одному из следующих типов: теплый, холодный и нейтральный.

«Исходя из этого, вы определяете свой оттеночный диапазон, который обычно бывает светлым, средним или глубоким. Снимите всю косметику, подойдите к окну, чтобы освещение было естественным, уберите волосы от лица и посмотрите — какого оттенка ваша кожа», — советует Любовь.

Теплый тон

У людей с теплым тоном оттенок кожи обычно оливковый, желтый или золотистый. Вы можете определить, что у вас теплый тон, если вам идут золотые украшения, а вены на запястье имеют зеленоватый оттенок.

Любовь: «Помады теплых оттенков обычно имеют красноватый, оранжевый, персиковый или даже желтоватый подтон, как коралловый, золотистый и коричневый. Чтобы получить идеальный теплый нюд, выбирайте персиковый оттенок, а розовые оттенки сочетайте с коралловыми. Если у вас теплый подтон, вы можете выбрать огненно-красный или смелый оранжевый, но если вы предпочитаете что-то более сдержанное, любой розово-розовый оттенок будет выглядеть на вас потрясающе».

Холодный тон

Если у вас холодный подтон, это означает, что ваша кожа имеет розовый, красный или голубоватый оттенок. Вены на вашем запястье в этом случае более голубые, вы находите, что вам больше идут серебряные украшения. Еще один признак — вы скорее сгораете, чем загораете, когда находитесь на солнце.

«Помады холодных тонов можно найти в таких оттенках, как вишневый, винный, сливовый, сиреневый, малиновый и фиалковый. Например, ваша идеальная красная помада будет больше похожа на глубокий синевато-красный цвет, например, малиновый или вишневый. Ягодные оттенки особенно идут тем, у кого холодный тон кожи», — советует Любовь Брусницына.

Нейтральный подтон

Кроме того, существуют счастливицы с кожей нейтрального подтона. Мы им всем, конечно, завидуем, поскольку им, как понятно из названия, подходит вообще все. У людей с нейтральным подтоном в коже присутствует смесь розового и желтого, и они, как правило, прекрасно выглядят как в серебре, так и в золоте.

Вам подойдут как теплые, так и холодные помады, так что смело пробуйте ягодно-пурпурные оттенки или смелый оранжевый блеск. Возможности безграничны, когда вам все идет!