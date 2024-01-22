Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме почти за два миллиона рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян покаталась на горных лыжах в костюме люксового бренда Chanel почти за два миллиона рублей. Соответствующие снимки публикует Page Six.

43-летняя предпринимательница попала в объективы папарацци на склонах в Аспене, США. На размещенных кадрах звезда одета в черный лыжный костюм упомянутой марки, состоящий из кожаной куртки с капюшоном лимитированной коллекции 2004 года и штанов с подтяжками.

Известно, что стоимость куртки составляет 16,9 тысячи долларов (1,497 миллиона рублей), а брюк — 2780 долларов (246 тысяч рублей).

Свой образ знаменитость дополнила боди на молнии в тон наряду, гетрами, варежками, зимними ботинками и специальными очками. Кроме того, телезвезда отказалась от шлема, распустив длинные темные волосы. Помимо этого, Кардашьян сделала макияж в нейтральных оттенках.