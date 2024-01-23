Дерматолог рассказала, кому стоит отказаться от чистки лица

Чистка лица способна помочь при таких проблемах, как расширенные поры, жирная кожа, сниженный тонус, наличие комедонов, которые появляются из-за закупоривания сальных желез. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Татьяна Грунина.

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Во время механической чистки бугорки и черные точки удаляют руками. Ультразвуковую проводят с помощью специальной лопатки. В этом случае ультразвук производит микромассаж, в результате рассасываются спайки сальных желез. При вакуумном способе загрязнения из пор вытягивает специальный прибор. А в комбинированной чистке используют две техники.

После проведенной процедуры кожа очень уязвима. Для ее защиты следует принять меры.

В частности, если хочется скрыть от окружающих покраснения, которые могут проявиться после чистки лица, приемлемо использовать медицинскую маску. Но нельзя носить ее слишком долго из-за риска натереть чувствительную кожу. Следует отказаться и от тональных средств. В некоторых случаях такой косметики придется избегать несколько дней, сообщила Татьяна Грунина.

После процедуры нельзя долго находиться на улице. Также противопоказано распаривать лицо, посещать баню, сауну, солярий. Под запретом скрабы и пилинги.

А вот что следует обязательно нанести, так это крем с защитой от ультрафиолета.

Между тем у чистки кожи лица есть противопоказания - воспаления или угревая сыпь. А также процедуру нельзя проводить при герпетических и аллергических высыпаниях, хронических дерматитах, беременным и кормящим женщинам. Такие разъяснения Татьяна Грунина дала ТСН24.