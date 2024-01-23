Билли Джоэл объявил о выпуске новой песни впервые за 17 лет
Американский автор-исполнитель и пианист Билли Джоэл рассказал в социальных сетях, что 1 февраля выпустит фортепианную балладу Turn the Lights Back On. Отрывком сингла артист поделился в социальных сетях.
Новый трек выйдет на лейбле Columbia Records и будет первым новым материалом Джоэла с 2007 года, сообщает Deadline.
Помимо цифровой версии песни Turn the Lights Back On, исполнитель намеревается выпустить сингл на виниле. Пластинка станет доступна 31 января ограниченным тиражом. Также артист пообещал разместить на собственном YouTube-канале видео с текстом песни после официального релиза.
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