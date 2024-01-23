Билли Джоэл объявил о выпуске новой песни впервые за 17 лет

Американский автор-исполнитель и пианист Билли Джоэл рассказал в социальных сетях, что 1 февраля выпустит фортепианную балладу Turn the Lights Back On. Отрывком сингла артист поделился в социальных сетях.

Новый трек выйдет на лейбле Columbia Records и будет первым новым материалом Джоэла с 2007 года, сообщает Deadline.