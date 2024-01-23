Стали известны имена артистов, которые выступят на «Грэмми-2024»

The Recording Academy объявила, что на 66-й премии «Грэмми» выступят такие исполнители, как Трэвис Скотт, Люк Комбс и Burna Boy. Ежегодная церемония вручения наград пройдет 4 февраля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе и будет транслироваться компанией CBS, сообщает Uproxx.

В 2024 году альбом Трэвиса Скотта UTOPIA (2023) номинирован на «Лучший рэп-альбом». Люк Комбс поборется в категории за «Лучшее сольное кантри-исполнение», а нигерийский музыкант Burna Boy стал участником сразу четырех номинаций: «Лучший альбом мировой музыки», «Лучшее исполнение мировой музыки», «Лучшее исполнение африканской музыки», а также «Лучшее рэп-/песенное исполнение», сообщает Variety.