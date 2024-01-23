Памела Андерсон купила бренд косметики по уходу за кожей
Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон дебютировала в бьюти-индустрии. 56-летняя селебрити вместе со своими сыновьями Брэндоном и Диланом приобрела косметический бренд Sonsie.
В ассортименте Sonsie всего три средства по уходу за кожей: увлажняющая маска, сыворотка и бальзам для губ, сообщает VOGUE. Несмотря на наличие финансов, чтобы построить собственный бренд с нуля, фотомодель приобрела компанию, так как ей нравится экологичность выбранной марки.
«Я думаю, что бросать вызов красоте всегда было частью моего пути. Это то, что мне нравится в Sonsie. Это не ложные обещания, это принятие себя и того, где вы находитесь на данный момент», — прокомментировала Памела.
Кроме этого, поводом для покупки стало отсутствие у бренда декоративной косметики. С недавних пор селебрити появляется на публике исключительно без макияжа, поэтому ей не хотелось бы спонсировать продукты для «украшения» внешности.