Ким Кардашьян затравили из-за контракта с Balenciaga
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала новым лицом модного дома Balenciaga. Поклонники светской львицы заполонили ее аккаунт в социальных сетях негативными комментариями, напомнив о скандале с пропагандой педофилии.
Бренд пытается восстановить репутацию после скандальной БДСМ-коллекции предметов для Balenciaga Object, из-за которой марку обвинили в сексуализации детей. На части снимков несовершеннолетние держали в руках сумки в виде плюшевых игрушек, одетых в черные портупеи, ошейники и наручники.
Креативный директор с грузинскими и русскими корнями Демна Гвасалия, чтобы спасти компанию от банкротства, объявил Ким Кардашьян амбассадором бренда, пишет DailyMail. Блогер-предпринимательница сообщила об этом в социальных сетях, игнорируя нападки разъяренных подписчиков.
«Вот уже несколько лет дизайны Balenciaga были частью моих многочисленных образов, и некоторых из моих самых знаковых моментов в моде. Этот исторический модный дом сочетает в себе современность, мастерство и применяет инновационный подход к дизайну под руководством Демны. Для меня эти давние отношения построены на взаимном доверии и стремлении поступать правильно. Я взволнована новой главой в истории бренда и возможностью стать их послом», — сообщила Кардашьян.
Гонорар бывшей жены Канье Уэста по новому контракту не разглашается.