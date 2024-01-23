Ким Кардашьян затравили из-за контракта с Balenciaga

«Вот уже несколько лет дизайны Balenciaga были частью моих многочисленных образов, и некоторых из моих самых знаковых моментов в моде. Этот исторический модный дом сочетает в себе современность, мастерство и применяет инновационный подход к дизайну под руководством Демны. Для меня эти давние отношения построены на взаимном доверии и стремлении поступать правильно. Я взволнована новой главой в истории бренда и возможностью стать их послом», — сообщила Кардашьян.