Марго Робби выпустит книгу с образами в стиле Барби

Актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамаль выпустят книгу с образами из мирового промо-тура фильма «Барби». Об этом сообщил Мукамаль в социальных сетях.

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Книга получила название «Барби: мировой тур». Релиз запланирован на 8 марта. На обложке изображена Марго Робби в образе легендарной куклы компании Mattel. Актриса одета в блестящий топ, розовый твидовый костюм Chanel и туфли на каблуках.

Эндрю Мукамаль признался, что идея создания книги возникла у него, когда он думал над гардеробом Марго Робби для пресс-тура фильма «Барби» в марте 2023 года.

«Эта книга — плод любви. Она посвящена всем любителям Барби и поклонникам моды во всем мире», — написал звездный стилист.

В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов. В сентябре издание Variety сообщило, что студия Warner Bros. выдвинет фильм «Барби» в претенденты на премию Американской киноакадемии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.