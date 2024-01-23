Дина Саева рассказала о неудачном увеличении губ

«Спустя полтора месяца я поняла, что новый образ мне не подходит. Я решила удалить гель и вернуться к своему естественному виду. Что я хочу вам сказать: этот опыт заставил меня взвешивать все "за" и "против" перед тем, как делать изменения в своей внешности. Также он научил меня любить себя такой, какая я есть. Настоящая красота исходит, в первую очередь, изнутри!» — высказалась Саева.