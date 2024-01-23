Блогер Дина Саева рассказала о неудачном увеличении губ
Популярный TikTok-блогер Дина Саева рассказала в социальных сетях, что столкнулась с неудачным увеличением губ. Как призналась селебрити, она пожалела о косметологической процедуре и практически сразу вернулась к натуральному образу.
Интернет-звезда решилась на изменения в ноябре 2023 года. Девушка сделала себе увеличение верхней губы. По ее словам, этот шаг дался ей нелегко, однако она чувствовала, что готова к переменам, сообщает VOICE.
После процедуры Дина пожалела о поступке, так как мастер выполнил работу некачественно. Сначала селебрити долгое время мучалась от отека, а после обнаружила, что ее губа стала ассиметричной.
«Спустя полтора месяца я поняла, что новый образ мне не подходит. Я решила удалить гель и вернуться к своему естественному виду. Что я хочу вам сказать: этот опыт заставил меня взвешивать все "за" и "против" перед тем, как делать изменения в своей внешности. Также он научил меня любить себя такой, какая я есть. Настоящая красота исходит, в первую очередь, изнутри!» — высказалась Саева.