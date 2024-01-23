Кейт Мосс стала лицом бренда Charlotte Tilbury Beauty

Британская супермодель Кейт Мосс стала лицом новой коллекции помад Hollywood Beauty Icons бренда Charlotte Tilbury Beauty. В рекламной компании 50-летняя манекенщица появилась в образе героини Лорелей Ли из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».

Для продвижения линейки декоративной косметики Кейт Мосс облачилась в культовый образ голливудской актрисы. Модель примерила на себя гламурное розовое атласное платье, длинные перчатки и украшения с бриллиантами, дополнив наряд ярко-красной помадой.