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Кейт Мосс стала лицом бренда Charlotte Tilbury Beauty в образе Мерлин Монро

Британская супермодель Кейт Мосс стала лицом новой коллекции помад Hollywood Beauty Icons бренда Charlotte Tilbury Beauty. В рекламной компании 50-летняя манекенщица появилась в образе героини Лорелей Ли из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».

Кейт Мосс стала лицом бренда Charlotte Tilbury Beauty
© РИА Новости

Для продвижения линейки декоративной косметики Кейт Мосс облачилась в культовый образ голливудской актрисы. Модель примерила на себя гламурное розовое атласное платье, длинные перчатки и украшения с бриллиантами, дополнив наряд ярко-красной помадой.

Charlotte Tilbury Beauty

Вместе с Кейт Мосс в рекламной компании принимала участие британская модель Джордан Данн.

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Кейт Мосс
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