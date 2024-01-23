Стилист назвала самые модные прически на 2024 год

Стилист косметического бренда по уходу за волосами Hair By Sam McKnight Валери Бенавидес назвала самые модные прически на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

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В первую очередь специалист выделила суперпикси — стрижку с очень короткой длиной на висках и затылке и большей — на макушке.

«Вдохновение от манекенщиц 1980-х годов никуда не денется», — заявила Бенавидес и отметила, что такую прическу можно носить со слегка взлохмаченной челкой.

Кроме того, актуальным станет боб в стиле 1970-х годов, которая представляет собой стрижу с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями. По словам эксперта, подобную прическу можно носить с прямыми или вьющимися волосами.

В заключение собеседница издания обратила внимание на многослойные стрижки.

«Фокус на короткие, обрамляющие скулы и линию подбородка слои. Они идеально подходят для создания непринужденного и женственного образа», — пояснила Бенавидес.