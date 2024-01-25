Специалисты рассказали, как решить проблему плохого роста и выпадения бровей

Если у женщины перестают нормально расти и выпадают брови, то чаще всего это признак более серьезной проблемы. К примеру, это может наблюдаться при наличии псориаза, дерматита или грибковой инфекции. Если проблема возникает резко, нужно обращаться к врачу, выяснила Общественная Служба Новостей.

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Среди частых причин выпадающих бровей называют авитаминоз и неудачные эксперименты, в том числе с выщипыванием. Зачастую женщины могут случайно травмировать волосяные луковицы, после чего волосы расти не будут.

Кроме того, повлиять на состояние бровей могут аллергия на краску, прием лекарств или плохая работа бровиста.

Для решения проблемы специалисты советуют отказаться от выщипывания бровей и перейти на хну с краски. Кроме того, рекомендуется улучшать микроциркуляцию крови с помощью массажа и скрабов. Также скрабирование помогает простимулировать рост волосков, обогатить кожу кислородом.

Восстановить брови можно с помощью масел и масок. К примеру, "пробудить" заснувшие фолликулы помогут масла усьмы, касторовое, репейное.

Важно хорошо питаться - тогда в организм будут попадать все необходимые вещества, влияющие на рост волос. К примеру, часто волосы выпадают из-за недостатка биотина, йода, цинка, медленный рост волос может говорить о дефиците витаминов Е, В или фолиевой кислоты. Также следует избегать стресса, провоцирующего выпадение волос.

Если никакие приемы не срабатывают и брови не начинают расти, то нужно обратиться к врачу. Трихолог проведет необходимые анализы и поможет подобрать лечение. Напомним, трихологи относят к основным причинам выпадения волос генетическую предрасположенность, гормональное влияние, а также стресс, наличие инфекций, прием некоторых лекарств и неправильное питание.