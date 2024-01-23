Длинная юбка, шпильки и другие вещи, с которыми лучше не носить пуховик

Пуховик он и есть пуховик. Даже приталенный, он все равно будет объемным и заметным, поэтому в любом случае сыграет соло в вашем ансамбле одежды. С чем его можно носить?

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«Пуховик может казаться скучным, но на самом деле, если грамотно обыграть его, то можно создать модный и стильный образ», — рассказывает стилист Михаил Белых.

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Длинная юбка

Да, юбка макси трендовая в этом году и вообще последние несколько лет. Но для того, чтобы в них можно было хоть сколько-то комфортно перемещаться, мы выбираем все же модели с широкой юбкой.

«А теперь мысленно представьте этот силуэт: что-то очень большое и округлое сверху и нечто такого же объема снизу. Получится натуральная снежная баба! Макси допустима с пуховиком только в одном случае — если пуховик тоже длиной, скажем, до щиколотки. Все остальные варианты недопустимы», — предостерегает Михаил.

Из-под пятницы суббота

Чтобы вообще закрыть тему выглядывающей из-под верхней одежды другой одежды, заодно уж запомним, что из-под пуховика ничего торчать не должно.

«Если у вас пуховик до линии бедра — пусть и свитер или худи заканчиваются там же. Надели короткий пуховик до талии? В помощь вам кроп-топы всех видом. Или заправьте ваш верх в брюки или юбку, но помните, что они прибавят лишних сантиметров в стратегически важных местах, которые далеко не всех порадуют», — говорит Михаил.

Сапоги на шпильке

На шпильках в сочетании с пуховиком роскошно выглядят разве что девушки семейства Кардашьян. Или модели на подиуме. А всем остальным лучше отказаться от столь контрастных сочетаний и подобрать более подходящую обувь. Михаил советует:

«Пуховики рифмуются с массивными ботинками на протекторе или же с высокими зимними кроссовками. Другой вариант — высокие и широкие сапоги выше колена на низком и широком же каблуке».

Низкие кроссовки и голые лодыжки

Даже школьники средних и старших классов, кажется, уже уяснили, что голыми бледными лодыжками в пупырышку никого не привести в восхищение, а вот простудиться можно запросто. Да и силуэт в этом случае получается странный и некрасивый.

«Наденьте угги, объемные сапоги-„дутыши“ в спортивном стиле, если вам не по душе высокие кроссовки или брутальные ботинки», — предлагает стилист Белых.

Маленькая сумка, кросс-боди или клатч

Здесь тоже все дело в нарушении пропорций. Даже на стройной и высокой девушке в пуховике микро-сумка будет смотреться нелепо и смешно. Что уж говорить про остальных?

«В помощь вам — стильные рюкзаки, тоуты, спортивные сумки — в общем, все, что будет по размерам сочетаться с пуховиком. Они, кстати, и удобнее», — утверждает Михаил.