Не только боб: трендовые стрижки для кудрявых волос в 2024 году
Кудрявые волосы требуют особого подхода как в уходе, так и при подборе стрижки. Мы поговорили со стилистом Марией Новицкой, которая подсказала несколько трендовых вариантов стрижек на кудрявые волосы, если вам надоел скучный боб.
Пикси
Ультракороткая стрижка пикси прекрасно смотрится как на прямых волосах, так и на жестких кудряшках. Стилист не советует ограничиваться классическим вариантом, вы можете экспериментировать в зависимости от вашего желания и пропорций лица.
«Учитывайте тот момент, что в этом сезоне не стоит устраивать ярких экспериментов с цветом. Натуральные цвета на волнистых волосах будут смотреться куда элегантнее и дороже, а креатива добавит стрижка сама по себе», — говорит Мария.
Челка
Короткая стрижка всегда подчеркивает самые выдающиеся черты лица, мастера учитывают этот момент и предлагают варианты популярных стрижек, но уже с челкой или асимметричные линии. Так, и боб, и пикси с удлиненной челкой в сочетании с кудрявыми волосами — безусловный тренд этого года.
Мария: «Чем жестче волосы, тем эффектнее будет смотреться удлиненная челка».
Каскад
Универсальная стрижка, которая прекрасно идет в сочетании с волнистыми волосами. Каскад и градуированные варианты данной стрижки подходят на среднюю длину или ниже плеч, а вот на волосы короче наш эксперт советует присмотреть другой вариант стрижки, в противном случае вы рискуете получить неровный «одуванчик» на голове вместо стильной градуировки.
Выбритые виски
Для смелых девушек, не боящихся привлекать внимание, Мария рекомендует вариант стрижки с выбритыми висками.
«Ультракороткие виски и затылок стали невероятно популярны после суперстильных выходов Рианны. На ее жгучих жестких волосах эта стрижка смотрелась невероятно дерзко и актуально», — говорит стилист. Асимметрия, рваные края и работа мастера бритвой — выбирайте то, что ближе вашему стилю.
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