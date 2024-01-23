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Российские врачи спасли женщину с гигантской миомой матки

Врачи Пушкинской районной больницы прооперировали пациентку с гигантской миомой матки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Российские врачи спасли женщину с гигантской миомой матки
© Gazeta.ru

По словам медиков, 47-летняя пациентка поступила в учреждение с анемией легкой степени тяжести. Врачи приняли решение об экстренном удалении образования, вместе с миомой женщине удалили матку.

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«Хотя у нас в приоритете органосберегающие операции, в таких случаях мы не можем рисковать и идем на удаление матки. К тому же, один узел бывает крайне редко, как правило - один огромный и множество небольших узлов. Удалить все просто невозможно, а если останется хоть микроскопический узелок, он может опять вырасти», — пояснила заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Габасова.

По словам врача, размер опухоли соответствовал размерам плода на 22-й недели беременности, миома весила почти 6 килограммов. Операция и восстановление после нее прошли без осложнений, пациентку выписали домой.

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