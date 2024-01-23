Российские врачи спасли женщину с гигантской миомой матки

«Хотя у нас в приоритете органосберегающие операции, в таких случаях мы не можем рисковать и идем на удаление матки. К тому же, один узел бывает крайне редко, как правило - один огромный и множество небольших узлов. Удалить все просто невозможно, а если останется хоть микроскопический узелок, он может опять вырасти», — пояснила заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Габасова.