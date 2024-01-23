Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 30 лет

Уход за кожей лица и тела является регулярной ежедневной процедурой. Сегодня все больше женщин ответственно относятся к выбору косметических средств.

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Как правильно ухаживать за кожей после 30 лет, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина.

Средства для кожи 30-летних чаще выбираются исходя из ее состояния. Так, сухая кожа нуждается в деликатных очищающих средствах в виде молочка или эмульсий. Сыворотки должны содержать масла, а крем — иметь нежную текстуру и легко впитываться.

Если кожа жирная, следует использовать средства в виде гелей, причем и для очищения, и в качестве дневных средств. Сыворотки для жирной молодой кожи могут содержать вяжущие, дубящие ингредиенты, кислоты, иногда спирты.

Вне зависимости от типа кожи, даже уже в 30 лет стоит выбирать средства, в которых есть солнцезащитные факторы. Своевременная профилактика фотостарения позволяет дольше сохранять моложавый вид и препятствует образованию пигментации.

Выбирая профессиональный уход, стоит обратить внимание на химические пилинги, увлажняющие процедуры и коррекцию постакне — шлифовки и криомассаж.