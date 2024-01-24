Восемь ярких и простых образов: как и с чем носить угги в этом сезоне

Зима в России традиционно — сезон угг. С тех пор как температура опустилась ниже нуля, многие девушки не обувают ничего другого. Уже второй сезон подряд угги вновь возглавляют список модных трендов, как и 15 лет назад, и можно с уверенностью сказать, что они останутся в моде в ближайшие несколько лет. С чем сочетать самые удобные зимние сапожки, рассказал «Вечерней Москве» дизайнер Наз Маер.

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С джинсами и белой футболкой

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Мало с чем джинсы и белая футболка не сочетаются. Простая смена обуви и красный блеск для губ — все, что вам нужно, чтобы переместиться с офисного дивана в клуб. Угги станут идеальным дополнением для более расслабленного и универсального образа.

С юбкой миди и толстыми носками

На улице свирепствует мороз, и вы наверняка считаете, что сезон юбок еще не наступил, но это не так. На самом деле вы вполне можете носить любимые юбки миди. Просто наденьте под них плотные колготки и яркие теплые носочки — и вуаля! — вы собрали прекрасный образ для неформального мероприятия.

С легинсами

Как часть возрождения трендов нулевых годов, легинсы снова вошли в моду и, что удивительно, сейчас отлично сочетаются с уггами — особенно с трендовыми низкими моделями. Сочетайте их с черными легинсами и мягким оверсайз-трикотажем, чтобы собрать простой, но очень комфортный образ.

С вязаным платьем

Теплые и удобные, но в то же время стильные вязаные платья — это то, что нужно для зимнего гардероба, особенно когда на улице холодно, а по утрам не хватает энергии долго составлять наряд.

Сочетайте по цвету куртку и обувь

Помимо классического верблюжьего цвета угг, одним из самых интересных вариантов, которые тренд представил в этом году, стал зеленый цвет меха. Подберите верхнюю одежду в тон обуви.

С шерстяным пальто и шарфом-одеялом

Шерстяное пальто и угги сочетаются как кофе и молоко. Эта униформа для холодной погоды идеально подходит для тех дней, когда вам нужно выглядеть аккуратно, но при этом оставаться в тепле и комфорте. Дополните комплект ярким объемным шарфом, и в вашем наряде появится еще одна изюминка.

С серым свитшотом и пуховым жилетом

Весна не за горами, уже через полтора–два месяца вы сможете распрощаться с надоевшим пуховиком до следующей зимы и усовершенствовать свой образ для утренней прогулки за кофе, надев серый свитшот, пуховый жилет и угги. Дополните наряд бейсбольной кепкой — и вы автоматически станете похожи на голливудскую звезду в объективе папарацци.

С брюками для отдыха и свитером