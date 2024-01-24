Лайфхаки проверки кожи рассказали эксперты

Проверка натуральной кожи с использованием огня устарела, и теперь эксперты рекомендуют обращать внимание на другие признаки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

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Как рассказали в Роскачестве, отличить кожу от кожзама теперь следует по швам, изнаночной стороне и следам от воды. Натуральная кожа и кожзам могут быть визуально похожи, но у них разные свойства. Кожзам пластичен и не впитывает влагу, что делает его защитой от дождя и ветра. С другой стороны, изделия из натуральной кожи обеспечивают «дыхание» тела.

Огненная проверка, которую раньше часто применяли для определения подлинности кожи, теперь неэффективна. Большинство производителей кожзама добавляют огнеупорные компоненты, делая его огнестойким.

Советы Роскачества включают также внимание к срезам. Натуральная кожа соединяется без подгибов, оставляя срезы видными, в то время как у кожзама могут быть подгибы или гладкие запаянные срезы. Изнанка натуральной кожи обычно шершавая, похожая на замшу, в то время как у кожзама может быть фактура ткани.