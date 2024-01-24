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Ким Кардашьян показала коллекцию сумок Balenciaga в ответ на критику хейтеров

После недавней волны негативных комментариев из-за сотрудничества с Balenciaga Ким Кардашьян продемонстрировала, какие сумки этого модного дома есть в ее шкафу. Американская телезвезда провела экскурсию в своем калифорнийском особняке в Хидден-Хилз, который она приобрела за 60 миллионов долларов.

Ким Кардашьян показала коллекцию сумок Balenciaga в ответ на критику хейтеров
© globallookpress

Как оказалось, у Кардашьян 129 сумочек от бренда Balenciaga, сообщает DailyMail. Приблизительная стоимость коллекции оценивается в 400 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей).

Поклонники Ким Кардашьян довольно быстро подсчитали, что коллекция блогерши стоит, как среднестатистическое жилье в Америке.

Видео с обзором на аксессуары знаменитого модного дома появилось после того, как на предпринимательницу свалилась волна негатива в социальных сетях. Напомним, многих фанатов возмутило, что мать четырех детей стала амбассадором Balenciaga, которых обвиняли в сексуализации малолетних.

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Ким Кардашьян
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