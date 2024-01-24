Дина Саева показала последствия неудачного увеличения губ
Дина Саева поделилась ужасающими кадрами после неудачной косметологической процедуры. Как многие девушки, блогерша решилась на увеличение губ. Однако уколы красоты не прошли для нее бесследно. Начался сильный отек. Фотографии Саева выложила у себя в микроблоге.
По словам девушки, с филлерами в губах она проходила недолго. Дина поняла, что такой образ ей не нравится, поэтому вернулась в косметологический кабинет. Там ей удалили филлер. Судя по всему, страшные последствия удаления обошли Саеву сторону. Ведь у многих девушек после удаления начинается отек Квинке. Прямо из процедурного кабинета их забирают на скорой помощи.
Эта история стала уроком для блогерши. Теперь перед любым изменением своей внешности она будет взвешивать все «за» и «против». К слову, в комментариях многие начали делиться своим неудачным опытом, рассказывая с какими жуткими последствиями они стокнулись: синяки, неровные губы, изменение цвета, отсутсвие чувствительности, боль и кровь… Надеемся, что этот урок вынесут все подписчики. И девушки станут больше любить свою естественную красоту.