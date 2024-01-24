Россияне не жалеют денег на красоту и здоровье

Аналитики МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали, как изменился спрос россиян на услуги в сфере красоты и здоровья в 2024 году. Мужчины стали больше женщин интересоваться такими услугами, а в среднем россияне готовы платить на 20% больше, чем год назад.

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На маркетплейсе услуг YouDo.com спрос у россиян в категории «Красота и здоровье» вырос на 61% за первые три недели нового года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего пользователи ищут косметологов, специалистов по эпиляции, мастеров ногтевого сервиса, а также резко увеличился спрос на специалистов по татуировкам и пирсингу.

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В МТС Банке также отмечают прирост транзакций во всех «красивых» категориях. Больше всего выросло количество чеков в массажных салонах — в 2,9 раза. В салонах красоты и барбершопах количество транзакций увеличилось на 22%, в фитнес-клубах — на 17%, на СПА-услуги спрос вырос на 13%.

Интересно, что в новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 года оставлены сильным полом.

По данным МТС Банка самый значительный прирост мужской аудитории произошел в СПА-салонах — доля платежей, совершенных мужчинами, выросла за год с 48% до 53%.

В 2024 году россияне стали больше платить за то, чтобы быть красивыми. Больше всего средний чек вырос в фитнес-клубах — на 17% до 2470 рублей и в СПА-салонах — на 16% до 2940 рублей. Однако, средний чек на массаж упал на 26% до 2240 рублей.

В своих запросах на маркетплейсе услуг YouDo.com в январе 2024 года россияне стали предлагать за beauty-услуги в среднем на 20% больше, чем год назад.

Средняя стоимость на топ-8 самых популярных услуг в категории «Красота и здоровье» в январе 2024 года на YouDo.com:

Косметолог — 3190 рублей;

Эпиляция — 1440 рублей;

Маникюр и педикюр — 1270 рублей;

Тату-мастер — 2120 рублей;

Пирсинг — 1310 рублей;

Ресницы и брови — 1390 рублей;

Персональный тренер — 1500 рублей;

Массажист — 2110 рублей.

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