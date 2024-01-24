Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей после 50 лет

Состояние кожи после 50 лет зависит от гормонального фона и качества ухода за ней в 30 лет, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Лапина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт отметила, что гормональные изменения, которые происходят с возрастом, заметно отражаются на коже. Подбирая антивозрастной уход, косметологи отталкиваются от исходного состояния кожи и качества ухода в более юные годы, а также от запроса пациента, объяснила дерматолог.

После 50 лет меняется структура эпидермиса, волос и ногтей, предупредила Лапина. В составе средств по уходу должны быть компоненты с эстрогеноподобным действием (экстракт сои, клевера, хмеля), лифтинговые добавки (гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота), а также питательные и увлажняющие ингредиенты, подчеркнула она.

Кроме того, есть специальные процедуры, которые замедляют старение кожи, рассказала Лапина. Это могут быть инъекции или аппаратные процедуры, добавила она.

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала, что увлажняющие маски, крема с пептидами, продукты с ретинолом (витамином А) и витамином C помогут сохранить молодость и упругость кожи.

По ее словам, продукты с ретинолом (витамином А) – это мощные антиоксиданты, способствующие обновлению кожи и стимуляции накопления коллагена. Однако с ними надо быть осторожными, поскольку при многократном нанесении они способны нанести вред, уточнила дерматолог.