Блогерша назвала дешевый способ омолодиться

Блогерша Надин (фамилия неизвестна) раскрыла дешевый способ омолодиться. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

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37-летняя инфлюэнсерша с никнеймом thenaturalnadine, чей блог насчитывает более 123 тысяч подписчиков, продемонстрировала свое лицо крупным планом. На размещенных кадрах видно, что на коже юзерши отсутствуют глубокие мимические морщины и другие косметические дефекты.

По словам женщины, увлажняет и подтягивает кожу, а также уменьшает воспаления банановая кожура.

«Это недорогое и полезное средство», — заявила она.

При этом Надин уточнила, что после использования упомянутого продукта важно не смывать его в течение 10 минут.

«Соблюдать эти правила просто, вы можете повторять такое действие каждый день», — заключила пользовательница сети.