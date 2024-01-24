Чем чревато ношение высоких каблуков: видео
Многие женщины любят носить обувь на высоком каблуке, потому что это придает им более элегантный и стройный вид. Однако частое ношение туфель на высоких шпильках несет за собой серьезные последствия для здоровья.
Высокие каблуки ведут к разрушению тазобедренных суставов. Из-за того, что вес тела распределяется неравномерно, на тазобедренные суставы ложится повышенная нагрузка. Это приводит к истощению хрящевой ткани и развитию артроза.
Также частое ношение каблуков может стать причиной варикозного расширения вен и тромбофлебита нижних конечностей. Сильный подъем стопы затрудняет отток крови из ног, что провоцирует застой крови в венах.
Чтобы избежать негативных последствий, лучше ограничить время ношения такой обуви и комбинировать ее с более комфортной на повседневной основе.
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