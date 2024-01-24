Джентльмены предпочитают блондинок: Кейт Мосс повторила легендарный образ Мэрилин Монро

Почти каждая голливудская красотка хотя бы раз в жизни пыталась повторить образ легендарной Мэрилин Монро. Пожалуй, один из наиболее удачных косплеев получился у супермодели Кейт Мосс. Она приняла участие в съёмке для косметического бренда визажиста Шарлотт Тилбери.

© Чемпионат.com

На кадрах 50-летняя Кейт предстала в образе Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Глядя на фотосессию Мосс, ненароком вспоминаешь ту самую сцену, в которой Мэрилин поёт о том, что лучшие друзья девушек – это бриллианты.

На съёмочной площадке нам было безумно весело переодеваться, мы на самом деле воплотили голливудских икон прошлого и настоящего, — рассказала журналистам модель.