Фото Надежды Бабкиной после ботокса напугали поклонников

Певица Надежда Бабкина никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов и косметологов. Знаменитость публично заявляла, что публике «не всегда нравится увядающий артист», и сама смело обращалась к специалистам. Правда, далеко не всегда эти визиты заканчивались удачно.

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Например, три года назад Бабкина рассказывала, что сделала круговую подтяжку лица. Реабилитация шла долго и тяжело - образовался сильный отёк, певица долгое время не могла толком открыть глаза. Однако даже после этого знаменитость не отступилась, она до сих пор уверена в том, что подобные процедуры людям публичным необходимы.

Вот только поклонники Надежды Бабкиной так не считают. Накануне певица поделилась в соцсетях своим свежим фото - и неожиданно получила множество негативных отзывов. Комментаторы считают, что Бабкина слишком увлеклась вмешательствами в свою внешность, а в результате стала выглядеть только хуже.

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«Люблю Бабкину, но что на фото со щеками?», «Это живая или восковая Бабкина?», «Шикарная женщина, а так себя испортила», «Что вы с собой сделали, была такая русская красавица!», «Совсем на себя не похожа», «Почему бы не стареть естественно?», «Перекололи ботокс, и щёки раздуло», «Это не женское лицо!», - пишут в Сети.