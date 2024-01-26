Почему увлажняющая тканевая маска зимой — плохая идея? Виноват один ингредиент
Врач Умнов посоветовал наносить крем на лицо после тканевой маски. Резкие перепады температур и центральное отопление — настоящее испытание для кожи лица зимой. Чтобы помочь ей, придумали массу разных средств. Одно из популярных — тканевая маска. Однако с этим бьюти-средством всё не так просто. Какие тканевые маски полезны, а какие — нет, рассказал врач Александр Умнов.
Стоимость тканевой маски не так важна, как её состав, отметил Умнов. Если в нём присутствует спирт, оставлять такую маску на лице на 20–30 минут — плохая идея. Вы только высушите и обезжирите кожу и больше ничего.
Не стоит рассчитывать, что тканевая маска будет увлажнять долго. Тканевая основа создаёт компресс для жидкости. Как только вы снимете её с лица, жидкость быстро испарится и кожа станет сухой и стянутой. Так что после снятия маски на лицо обязательно нужно нанести увлажняющий крем, посоветовал Умнов.
Особенно это важно, если вы пользовались гидрогелевой маской. Основная её функция — вытянуть лишнюю воду и снять отёк. Так что сразу после такой маски лицо нужно обильно намазать увлажняющим кремом, отметил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.
Если уж выбирать тканевую маску, лучше покупать не увлажняющую, а питательную. В их составе нет спирта, зато есть много чего полезного:
- коллаген,
- плацента,
- экстракт морских водорослей,
- экстракт жемчуга,
- пчелиное маточное молочко;
- экстракт ласточкиного гнезда,
- прополис.
С такими ингредиентами после маски не обязательно будет дополнительно наносить крем, сказал врач изданию «Доктор Питер». Главное — не ждать, пока маска высохнет прямо на лице.
Чтобы помогать коже зимой, придумали так называемые «кремы от холода». Дерматолог Алёна Романова ранее рассказывала «Секрету», действительно ли это средство спасёт в холода.