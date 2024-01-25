Стилист рассказала о главных модных трендах весны-лета 2024 года

Весной-летом 2024 года в тренде будут платья в стиле невесты, одежда с открытыми плечами, объемные костюмы и геометричные формы в образе. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
«Рефрен этой весны и грядущего лета – элегантность и простота. Особый акцент отводится на женственные образы. Стоит обращать на это внимание и подчеркивать собственную женскую индивидуальность и красоту», – отметила эксперт.
В предстоящем весенне-летнем сезоне в моде будут и акцентные юбки длины миди.
«Мы можем даже в повседневный образ добавить юбку с блеском, люрексом. Или из ткани, которая будет имитировать перья. Также можно выбрать юбку оттенка металлик и надеть какую-то более базовую вещь, чтобы таким образом приглушить ее яркость», – посоветовала Скороходова.
Низкая талия на платьях, которая была популярна в 1990-х и начале нулевых, снова становится актуальной.
«Не каждому типу фигуры это подходит. Но если вы готовы поэкспериментировать и у вас длинные красивые ноги, то рекомендую присмотреться к такому варианту. Но не стоит доставать реальные платья из 90-х. Крой, фасон и силуэт уже изменились, поэтому лучше выбрать актуальную модель», – говорит стилист.
Также весной и летом в моде будут открытые плечи на топах, платьях и лонгсливах. Кроме того, укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте.
«Раньше глубокий v-образный вырез декольте считался прерогативой исключительно вечерних образов. Например, коктейльных платьев. Сегодня же модно выбирать блузы с глубоким декольте полуспортивного кроя либо расстегивать рубашку так, что у вас образуется v-образный вырез».
В тренде будет и большое количество строгих геометричных форм в образе.
«Это может быть рубашка прямого кроя, поверх жакет прямого кроя. Брюки тоже возможно прямого кроя либо расклешенные, какие-то необычные повязки на них. То есть это история про игру с геометрией, а не про количество одежды, которое надето на вас», – пояснила Скороходова.
Костюмы лучше выбирать объемные, приталенного или полуприталенного силуэта, а не мешковатые.
«Я рекомендую носить костюмы в соблазнительном прочтении. Например, в сочетании с какими-то изысканными туфлями, допустим, с необычным красивым каблуком, с высокими перчатками», – комментирует специалист.
Что касается обуви, то лучше отдать предпочтение вариантам с квадратным либо, наоборот, треугольным удлиненным носом.
«Трендовая геометричность также может проявляется в каблуке. Например, если он в виде шара или перевернутой рюмочки. Если смотреть на каблук в тех же туфлях-лодочках, то он должен быть умеренным: не очень высоким и не слишком низким. Кроме того, в моду возвращается танкетка», – заключила эксперт.
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