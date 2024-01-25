Стилист рассказала о главных модных трендах весны-лета 2024 года

«Трендовая геометричность также может проявляется в каблуке. Например, если он в виде шара или перевернутой рюмочки. Если смотреть на каблук в тех же туфлях-лодочках, то он должен быть умеренным: не очень высоким и не слишком низким. Кроме того, в моду возвращается танкетка», – заключила эксперт.