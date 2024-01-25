Стилист рассказала, какую обувь будет модно носить этой весной

По мнению стилиста сети магазинов Nonconform Анастасии Хохловой, россиянки могут ожидать модных трендов в обуви на весну. Эксперт поделилась своими рекомендациями на страницах издания Woman's Day.

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Одним из ключевых трендов предстоящего сезона будут сапоги-трубы, а также белые кроссовки. Кроме того, стоит обратить внимание на обувь на платформе, поскольку, по словам Хохловой, этот элемент визуально придает стройность и вытягивает силуэт.

Стилист также отметила популярность моделей с необычными формами и декором в виде перьев и бахромы, а также в стиле пляжной обуви. Специалист советует не бояться сочетать такие модели с классическими брючными костюмами, даже в городских условиях.