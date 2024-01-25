Ким Кардашьян сравнили с мемом про Джона Траволту
Видео с телезвездой Ким Кардашьян, где она подсчитывает в своем гардеробе сумки от Balenciaga, завирусилось в социальных сетях.
Пользователи отметили в комментариях, что блогерша во время экскурсии по своему особняку за 60 миллионов долларов похожа на актера Джона Траволта в роли Винсента Вегу из фильма «Криминальное чтиво», сообщает PeopleTalk. В одном из эпизодов киноленты герой также, как и она, растерянно стоял в комнате, разводил руками и в недоумении смотрел по сторонам.
К слову, светская львица не единственная, кто за последнее время стал мемом. Помимо нее, это непреднамеренно удалось Энн Хэтэуэй. Недавно артистка в реальной жизни повторила последнюю сцену фильма «Дьявол носит Prada».
Рамблер: главные новости