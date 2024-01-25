Ким Кардашьян сравнили с мемом про Джона Траволту

Пользователи отметили в комментариях, что блогерша во время экскурсии по своему особняку за 60 миллионов долларов похожа на актера Джона Траволта в роли Винсента Вегу из фильма «Криминальное чтиво», сообщает PeopleTalk. В одном из эпизодов киноленты герой также, как и она, растерянно стоял в комнате, разводил руками и в недоумении смотрел по сторонам.