Звезда реалити Хлои Кардашьян выложила фото в бикини и меховой шапке
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян повторила образ в стиле жены мафиози. Бизнесвумен выложила снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой 39-летняя Хлои Кардашьян предстала в откровенном наряде. Знаменитость позировала в крошечном бикини Gucci бежевого цвета с монограммой бренда, черной длинной шубе, массивных сапогах в тон. Бизнесвумен также надела шапку из меха, которая сочеталась с шубой. Хлои Кардашьян распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Она стояла в снегу на фоне камней.
Хлои Кардашьян призналась, что врачи обнаружили у нее рак кожи в 2016 году. Болезнь оказалась на ранней стадии, поэтому лечение прошло успешно. В середине октября 2022 года звезде реалити-шоу провели срочную операцию по удалению новообразования на щеке. По словам бизнесвумен, после хирургического вмешательства она вынуждена носить на лице повязку, которую ни в коем случае нельзя было снимать.
«Ходить с повязкой — очень нелегко, но зато мой шрам хорошо заживает. Я посещаю сеансы лазерной шлифовки, поэтому он постепенно станет незаметным. Врачи хотят, чтобы я носила повязку в течение шести месяцев, но я не думаю, что продержусь так долго. Прошло уже столько времени. Я очень горжусь проделанной работой», — поделилась Кардашьян.
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