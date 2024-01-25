Клава Кока похвасталась дорогостоящей покупкой: видео

«У нас пополнение», — интригующе заявила Клава Кока сегодня в сторис. Полагаем, удивительного для поклонников было мало: о том, что в семье певицы скоро станет на одного члена больше, поклонники говорили и писали давно, особенно под пляжными фото девушки. Однако не все так просто.

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Оказывается, гендер-пати Клава и ее возлюбленный Александр Поверин устроили не в связи с реальным пополнением в семье, а в связи с покупкой нового роскошного «майбаха», которым Клава похвасталась уже в следующих сторис в Инстаграм*. Певица призналась, что давно мечтала об автомобиле и до сих пор не может поверить в исполнение желания.

«Как думаете, как назвала этого малыша?» — спросила Кока.

По цвету, правда, мы так и не поняли, мальчик это или девочка. Но, судя по слову «малыш» в радостном посте, все-таки it's a boy!

Некоторые из подписчиков, сказать нечего, были разочарованы.

«А я уже о бэйбике подумала», — написала одна из поклонниц. Другие же — «старички» фандома Коки — сразу догадались, о чем пойдет речь: уж слишком хорошо они изучили интриганку Клаву.