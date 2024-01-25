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В сети восхитились внешностью 91-летней женщины в молодежном наряде

91-летняя блогерша Бетси Лу надела молодежный наряд и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 69,5 тысячи подписчиков.

В сети восхитились внешностью 91-летней женщины в молодежном наряде
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом @betsylou.piano разместила ролик, в котором предстала в короткой блестящей юбке и кружевной блузке кремового оттенка. Помимо этого, женщина примерила светлые босоножки на высоких каблуках. Она сделала укладку на седых волосах и дополнила образ сумкой.

Поклонники оценили внешний вид юзерши в комментариях под постом.

«Ходить в таких туфлях? Впечатлен», «Я в таких не могу ходить уже лет 15», «Это ваши туфли?» — высказывались они.

В декабре 63-летняя женщина снялась в бикини, продемонстрировав тело с многочисленными жировыми складками на животе, руках и ногах.

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