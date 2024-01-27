Стилист назвал предмет одежды, который делает мужчину привлекательным

«Недавно среди прекрасной половины моей аудитории я проводил опрос: какой предмет мужского гардероба нравится девушкам больше всего?

Почти единогласно ответили: «Водолазки». Так что парни, берите на заметку. На свидания надевать водолазки. Девушки, предлагаю продолжить список. Какая еще одежда вам нравится на мужчинах?» — написал стилист.