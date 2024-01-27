Стилист назвал предмет одежды, который делает мужчину привлекательным

Стилист Алеко Надирян посоветовал мужчинам носить водолазки
Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал самую привлекательную для девушек вещь в мужском гардеробе. Об этом он написала Telegram-канале.
По мнению подписчиц блога стилиста, на первом месте по привлекательности — мужские водолазки.
«Недавно среди прекрасной половины моей аудитории я проводил опрос: какой предмет мужского гардероба нравится девушкам больше всего?
Почти единогласно ответили: «Водолазки». Так что парни, берите на заметку. На свидания надевать водолазки. Девушки, предлагаю продолжить список. Какая еще одежда вам нравится на мужчинах?» — написал стилист.
В конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.
«Тренд реально набирает обороты, и, думаю, к следующему лету ходить в трусах будет не только приемлемо, но и актуально», — заявил Надирян.
Ранее стилист Рогов назвал главный модный аксессуар года для мужчин.