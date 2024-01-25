Что подарить любимым на 14 февраля в 2024 году

Цветы, конфеты и гель для душа — это, конечно, всегда приятно, но существует множество оригинальных подарков, которые могут гораздо сильнее впечатлить вашего партнера или стать уникальным совместным опытом, а это гарантия приятных воспоминаний. «Лента.ру» предлагает 25 идей презентов для любимых.

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Что подарить девушке

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Набор косметики или уходовых средств

Пожалуй, универсальный подарок на День всех влюбленных для девушки — косметика. Это может быть что-то конкретное для макияжа или уходовые средства для тела. Например:

тушь;

помада;

румяна;

пудра;

скраб;

лосьон;

парфюмированный крем.

К 14 февраля многие магазины оформляют специальные наборы, поэтому будьте уверены, что подарок будет не только полезным, но и красиво упакованным.

Книга

Если вы хорошо знаете вкусы своей девушки, выберите в зависимости от этого новинку современной литературы, что-то из классических произведений или книгу в жанре нон-фикшн. Если сомневаетесь, остановите выбор на нашумевшем бестселлере или подарите главный хит ее любимого автора в новом или необычном издании.

Картина по номерам

Вы заметили, что расписывание картины по номерам превратилось в довольно модное хобби? Это отличный способ отключиться на время от бесконечных дел. А как любое медитативное занятие, раскрашивание спасает от стресса и помогает нервной системе восстановиться от нагрузки трудовых будней. Результат в итоге можно вставить в рамку и повесить в комнате, чтобы радовать глаз.

Украшение

Бриллианты, возможно, не всем по карману, но ведь можно остановиться и на изделиях с другими драгоценными камнями или вовсе обойтись бижутерией. Сегодня дизайнерские украшения порой выглядят более стильно и современно, чем классические золотые или серебряные кулоны. Самое главное — убедиться, что выбранное кольцо, браслет или серьги придутся девушке по вкусу, для этого нужно заранее аккуратно узнать, чего бы ей хотелось.

Фотокнига

Когда совместных фотографий накопилось уже достаточно, самое время перенести их из цифрового мира на бумагу. Оформить фотокнигу можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов — осталось выбрать самые удачные снимки, которые максимально красноречиво расскажут о вашей любви.

Цветы

Если времени на выбор подарка остается совсем мало, а идей нет, подарите любимой цветы. Охапка роз или аккуратный букетик в стильной коробке — решать вам, но будьте уверены: ни одна девушка не останется равнодушной к живым цветам.

Что подарить парню

Аксессуар

Запонки или кожаный ремень — красивый и практичный подарок. В зависимости от стиля вашего партнера можно подобрать как повседневный вариант, так и более праздничный. Если ваш возлюбленный носит мужские ювелирные украшения, можно присмотреть также браслет, кольцо или моносерьгу.

Автомобильная кружка или термос

Незаменимая вещь для автомобилистов, особенно зимой, — термокружка с USB-подключением. Благодаря двойным стенкам корпуса и плотно закрывающейся крышке она сохранит температуру напитка в течение нескольких часов; также ее можно использовать не только в машине, но и на рабочем месте. Если у вашего партнера нет автомобиля, можно подарить термос. Сами же потом будете в него наливать чай по утрам.

Наручные часы

Существует предубеждение, что дарить часы нельзя (мол, это к расставанию), но если вы и ваш партнер не суеверные люди, такой подарок придется очень кстати на День святого Валентина. Классические часы — стильный аксессуар, а современные смарт-часы позволяют всегда быть на связи и заботливо считают пройденные шаги и часы качественного сна. Если мысли о плохой примете все же сбивают вас с толку, воспользуйтесь лайфхаком — попросите партнера дать вам взамен часов монетку. С помощью этого несложного ритуала суеверие разрушится: дарение символа времени превратится в обычный акт купли-продажи.

Спортивный аксессуар

Хорошим подарком для мужчины, увлекающегося спортом, станет спортивный инвентарь. Это могут быть:

гантели;

утяжелители;

боксерские перчатки;

перчатки с противоскользящим покрытием;

настенный турник;

коврик для занятий спортом дома.

Внешний аккумулятор

У современного занятого человека много гаджетов: начиная от ноутбука и заканчивая той же термокружкой. Поэтому важно всегда иметь с собой портативную зарядку, чтобы не выпасть из рабочего процесса, не потерять связь с близкими в ответственный момент, не остаться без теплого чая. Возможно, такой подарок нельзя назвать очень романтичным, но он точно полезный.

Портативная колонка

Какой романтический вечер без музыки? Подарите своему возлюбленному портативную колонку, и он в любой момент сможет организовать мини-вечеринку или просто послушать музыку в хорошем качестве. Обратите внимание на колонки, которые защищены от попадания воды, — они прослужат дольше.

Изделие ручной работы

Есть мнение, что хендмейд в основном ценят девушки, но это не так: от подарков, сделанных своими руками, растает кто угодно, и пол здесь не важен. Возможно, фигурка в виде сердца вашему молодому человеку понравится едва ли, а вот от керамической кружки с изображением герба любимого футбольного клуба или вязаных носков он вряд ли откажется.

Универсальные подарки

Эти подарки подойдут как парню, так и девушке, а еще их можно использовать одновременно и разделить друг с другом впечатления, что вообще бесценно.

Билет на концерт или на спектакль

Подарки-впечатления — главный тренд последних лет. Вещи (даже самые красивые и дорогие) могут потеряться, забыться или надоесть, а вот воспоминания останутся на долгие годы. Подумайте, какая группа чаще всего появляется в плейлисте вашей второй половинки, купите билет на концерт. Либо отправьтесь вдвоем на иммерсивный спектакль, где зрители не только наблюдают за представлением, но и участвуют в нем.

Романтический ужин

14 февраля — хороший повод, чтобы сходить с любимым человеком в ресторан. Как правило, многие заведения в этот день предлагают специальное меню и добавляют в интерьер романтические атрибуты вроде свечей, цветов, надувных шаров и украшений в виде сердец. Если хочется чего-нибудь необычного, можно пойти в аутентичный ресторан национальной кухни или устроить ужин дома и вместе его приготовить.

Постельное белье

Постельное белье — практичный и полезный подарок, который точно не будет лишним. Можно добавить к комплекту нежную шелковую маску для сна, набор полотенец или салфеток, теплый плед и даже портьеры — с минималистичным принтом или затейливым авторским рисунком. Выбирать и вешать можно вместе.

Беспроводные наушники

Если вы знаете, что партнер ходит с наушниками, один из которых постоянно барахлит или выпадает из уха, самое время подобрать ему новую пару. Вариантов масса — от навороченных беспроводных, которых практически не видно в ухе, до больших наушников на голову с шумоподавлением и идеальным звуком.

Поход в спа для двоих

Вряд ли кто-то откажется от расслабляющего массажа или от сауны, особенно в приятной компании. На День всех влюбленных салоны красоты и спа-центры предлагают праздничные акции. Советуем воспользоваться этим предложением и подарить партнеру то, чего многим из нас не хватает в рутинных буднях, — отдых.

Абонемент в спортзал или бассейн

Если ваш партнер — спортивный человек (или собирается таким стать), абонемент в спортзал, бассейн или танцевальную студию станет хорошим подарком. Возможно, будет правильным решением взять абонемент не на целый год, а на пару месяцев — на случай, если активность или конкретное заведение придется партнеру не совсем по душе. А чтобы вводить физическую активность в жизнь было легче, предложите ходить на спорт или танцы вместе.

Подписка на музыкальную или киноплатформу

Наверняка ваш партнер слушает музыку (хотя бы иногда) и смотрит кино (хотя бы вместе с вами). Обратите внимание на то, каким сервисом он пользуется чаще всего и подарите подписку на несколько месяцев или на год. Кстати, у большинства сервисов первый месяц — бесплатный.

Проектор

Когда подписка на услуги онлайн-кинотеатра уже куплена, самое время выбирать фильм и настраиваться на просмотр. Организовать настоящий домашний кинотеатр поможет проектор — он гораздо дешевле и атмосфернее плазменного телевизора. Приборы есть разных размеров и мощностей — один подойдет для установки дома, другой можно будет носить с собой в гости и брать в поездки.

Фотоаппарат мгновенной печати

Если вы с партнером любите активно проводить время, путешествовать и при этом запечатлевать забавные моменты совместных приключений, фотокамера мгновенной печати будет отличным подарком. С ее помощью можно сделать стильные снимки, которые потом приятно развесить по дому или поместить в специальный альбом.

Фотосессия

Вариант для тех, кто не хочет постоянно покупать картриджи, а потом переживать, что фотография проявилась недостаточно четко. Забудьте о стереотипных фотостудиях с нереалистичными интерьерами и назойливыми фотографами — сейчас есть множество талантливых мастеров, которые могут превратить сам процесс фотосессии в приятный и сближающий опыт.

Мастер-класс

Еще один подарок-впечатление, после которого у партнера останутся и приятные воспоминания, и материальная вещь. Вариантов масса — от создания ароматической свечи или скраба для тела до винного или кулинарного мастер-класса. Можно как подарить индивидуальный визит, так и организовать совместное мероприятие (например, создать украшения друг для друга или по классике отправиться на гончарное свидание, включив саундтрек из фильма «Привидение»).

Картинг или игровые автоматы

Для любителей адреналина и азарта подойдет что-то более активное. Например:

поход на картинг;

игровые автоматы;

боулинг;

парк аттракционов.