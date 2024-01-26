Зендея появилась на показе в новом имидже

Певица и актриса Зендая стала гостьей показа бренда Fendi Couture в Париже. Об этом сообщает Harper.

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Перед показом Зендая позировала на ковровой дорожке в облегающем бордовом платье с открытыми плечами и спущенными рукавами. Образ дополнили кольца, ожерелье и серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в аккуратный низкий пучок, отрезали челку и сделали макияж с красной помадой и угольно-черными стрелками.

Впервые с новым имиджем Зендая появилась на показе Schiaparelli весна-лето 2024, который прошел 22 января в рамках Недели высокой моды в Париже. Актриса вышла на публику в наряде черного цвета. Знаменитость надела водолазку со структурированными узлами на руках и шелковую юбку со шлейфом, который напоминал хвост. Зендая добавила к образу гольфы в сетку и туфли-лодочки на каблуках.