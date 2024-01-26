Мода на усталость: как появился тренд на темные круги под глазами

Пока мы изо всех сил прячем следы усталости, вооружаемся корректорами и консилерами, в мире высокой моды наступила эра новых трендов.

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Теперь стилисты специально рисуют на лицах темные круги и красные носы.

Темные круги под глазами

Мода долгие десятилетия требовала от женщин, чтобы они были идеальными. Следы усталости, простуды, бессонных ночей, возраста — все это для бьюти-индустрии было неприемлемым и осуждаемым. Но новое поколение мириться со сложившимися традициями ненамеренно. Они громко заявили, что современный ритм жизни не оставляет шанса выглядеть всегда свежей и прекрасной, а круги под глазами — это нормально. Они возникают и у взрослых женщин, и у юных девушек.

Одна из звездных визажистов показала простой прием, который создает легкие круги под глазами, словно вы слегка не выспались. Для этого специалист использовал темный консилер во внутреннем уголке глаза.

Тренд тут же подхватил главные модницы: Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян. А вскоре в глянце появились инструкции по созданию «уставшего макияжа».

Реакция общества

На тренд публика отреагировала по-разному. Кто-то благодарил визажистов, ведь с новым модным течением у них пропала необходимость пользоваться дополнительными бьюти-продуктами. Другие презрительно заявляли, что смысл косметики в том, чтобы сделать нас лучше, а новые тенденции мешают этому.

Впрочем, тренд на усталость вовсе не нов. И лишь доказывает, что мода циклична, ей свойственно возвращаться к старым тенденциям. Так, в девяностых настоящим шиком считался образ немного растрепанной, словно не выспавшейся после вечеринки, Кейт Мосс.