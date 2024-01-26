6 пластических операций, которые сложно рассекретить

В пластической хирургии сегодня особым спросом пользуются методики, при которых ожидаемый результат достигается без видимых следов вмешательства. После таких операций мало кто способен догадаться, что человек вообще «ложился под нож», пока он сам в этом не признается.

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О самых популярных «секретных» операциях «Секрету» рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.

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Спейслифтинг

Разработка принадлежит австралийскому хирургу Брайану Мендельсону — он обозначил определённые пространства в области лица, которые растягиваются с возрастом. Эти зоны хирург назвал «спейсами» (англ. — «место» или «пространство»).

Мендельсон предположил, а затем доказал на практике, что для достижения яркого омолаживающего эффекта достаточно «ушить» эти зоны, восстановить связки и тем самым вернуть лицу состояние, свойственное молодому возрасту.

Во время процедуры ткани не натягиваются, а перераспределяются. Всё происходит в средней зоне лица, области брылей, носогубных складок, малярных зон — здесь и накладываются швы, которые устраняют пространства, образовавшиеся с возрастом.

С помощью спейслифтинга можно одновременно подтянуть скулы, щёки, носогубную зону, шею, подбородок либо поработать с отдельными зонами. Природные черты и мимика в результате сохраняются, а лицо приобретает помолодевшие черты.

Пьезоринопластика

Ринопластика считается одной из самых популярных и сложных операций в эстетической медицине. По статистике изменить форму носа или убрать какой-то изъян вроде горбинки мечтает чуть ли не каждый второй. Но многих пугают повреждения тканей и сосудов, различные осложнения, а также длительное восстановление после операции.

Коррекция носа с помощью ультразвукового пьезо-аппарата — новейшая сохраняющая методика. При этом вмешательстве мягкие ткани и сосуды не повреждаются, а анатомия носа не нарушается, поскольку ультразвук воздействует только на кость. Это малотравматично и бескровно, к тому же достигается высокая точность пластики.

При процедуре можно исправить несовершенства не только снаружи, но и внутри. С помощью септопластики (исправления перегородки) восстанавливается нормальное дыхание.

После такой операции синяков и отёков меньше, чем при классическом способе, а пациент быстрее возвращается к привычному образу жизни.

Блефаропластика

Операцию проводят в основном по возрастным показаниям. Хирург убирает излишки кожи, уменьшают или перераспределяют жировые грыжи, восстанавливает тонус круговой мышцы глаза, сглаживает переход нижнего века в щёку, восстанавливают рельефы области вокруг глаза.

В то же время причиной более раннего обращения к хирургу могут стать и грыжевые выпячивания на нижних веках без избытка кожи. В таких случаях проводят трансконъюнктивальную блефаропластику. Эта методика позволяет расстаться с морщинами, грыжами, мешками под глазами.

При нижней блефаропластике разрез делают прямо под нижними ресничками, а вверху — в складке века. Следы от блефаропластики через 2-3 месяца становятся незаметны. Это обусловлено строением кожи век: она тонкая и заживает без образования видимого рубца.

Современный подход к проведению операции предполагает не только работу с зоной глаз. Также можно улучшить область бровей, межбровья, наружных уголков глаз и малярные зоны под глазами ближе к скулам.

Эндоскопическая маммопластика

При этой методике исключается травматизация молочных желёз, а следы вмешательства незаметны.

Врач контролирует процесс операции через эндоскоп и выводит чёткое изображение на экран, чтобы сформировать карман (место) для импланта бескровно и нетравматично. Грудь меняет размер, при этом сохраняя естественную и природную форму.

Такую методику рекомендуют молодым девушкам, планирующим в дальнейшем рождение детей и лактацию, так как при эндоскопическом увеличении груди ткань молочной железы не травмируется. Также способ подходит небольшой груди с невыраженной подгрудной складкой, где обычный доступ будет заметен. К очевидным плюсам эндоскопической маммопластики можно отнести получение желаемого размера, отсутствие рубцов и длительной реабилитации.

Эндоскопический лобно-височный лифтинг

Сейчас это одна из самых востребованных и популярных операций. Врач возвращает верхнюю треть лица в молодое «высокое» положение, при этом следов вмешательства нет — хирург делает несколько мини-проколов в волосистой части головы и под контролем эндоскопа отслаивает мягкие ткани и перемещает их в нужное положение.

Малоинвазивная эндоскопическая методика исключает риск повреждения нервов и сосудов. Итог — гладкие подтянутая височная и надбровная зоны, отсутствие морщин.

После эндоскопического лобно-височного лифтинга возможна небольшая гиперкоррекция положения бровей — т.е. брови поднимаются чуть выше, чем должны быть. Но через несколько недель они встают в нормальное положение.

Липофилинг

Суть методики проста: собственные жировые клетки после обработки вводятся инъекционным путём тупой канюлей в зоны, необходимые для коррекции. Благодаря липофилингу можно скорректировать скулы, щёки, виски, носогубные складки, зоны под нижними веками, губы.

Липофилинг может сочетаться с другими операциями, такими как блефаропластика или спейслифтинг.

Они восстанавливают тонус тканей, уменьшают количество «лишней» кожи, поэтому количество жира на единицу площади лица требуется меньше. В результате получается не отёчное бесформенное лицо, а живое и свежее.