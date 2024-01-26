Помогают ли на самом деле патчи от морщин

Патчи от морщин представляют собой куски клейкой бумаги, которые удерживают мышцы лица на месте всю ночь. Некоторые такие патчи содержат ретинол. Он улучшает состояние кожи, выравнивает её структуру, тон, пигментацию. Также большинство патчей можно использовать повторно. Но насколько они всё-таки эффективны?

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Несмотря на популярность патчей и пластырей от морщин, существует мало доказательств того, что они дают длительный эффект. По мнению доктора Говарда Собела, они скорее бесполезны, чем эффективны. Действуют они таким образом, что ограничивают мимику человека, а это только усугубляет появление морщин.

Результат от пластырей и патчей, направленных на устранение морщин, продержится максимум несколько часов. Однако в этих косметических продуктах также есть множество ингредиентов, способствующих увлажнению кожи и уменьшению преждевременных признаков старения. То есть они больше похожи на тканевые маски по своему воздействию на кожу.

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Так стоит ли вообще пробовать патчи от морщин? В целом, по словам специалистов, они безопасны для здоровья. Проблемы могут возникнуть разве что у людей с чувствительной кожей или аллергией на клейкие вещества. Также патчи с активным ингредиентом ретинолом могут сделать кожу более чувствительной к солнцу.