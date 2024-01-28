Хирург рассекретил пластическую операцию Брэда Питта

Британский специалист по пластической хирургии Джонни Беттеридж снял видео, в котором заявил, что голливудский актер Брэд Питт сделал пластическую операцию. К таким выводам специалист пришел на основе анализа фотоснимков артиста.

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Специалист сравнил фотографии актера, сделанные в 2022 и 2023 году. По его словам, на первом снимке на лице Питта заметны нормальные признаки старения. В частности, у актера видны глубокие морщины, обвисшая кожа в районе щек и подбородка, а также отсутствие объема в области глаз.

На снимке 2023 года эти детали незаметны. Кроме того, Беттеридж разглядел шрам за ухом актера. Хирург утверждает, что это явный признак того, что артист сделал круговую подтяжку лица. Стоимость такой операции составляет около 130 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), пишет Daily Mail.