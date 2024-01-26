Стоматолог посоветовала отказаться от кофе после отбеливания зубов

Цвет после отбеливания устанавливается в течение двух недель, которые врачи называют заветными, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» .

После случайного употребления красящих продуктов следует сразу же пойти и почистить зубы, пока пигменты не проникли в глубокие слои зуба и до дентина, а также не впитались в структуры эмали, заключила стоматолог.