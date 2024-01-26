Когда надоел пуховик: 8 эффектных зимних образов на выбор

Пуховик заслуживает звание главной вещи сезона: сложно найти более универсальную теплую верхнюю одежду. Но «экватор» зимы миновал, и дутые куртки уже набили оскомину. Предлагаем восемь идей им на замену.

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Приталенное пальто

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Чересчур строгие модели по фигуре идут, пожалуй, лишь герцогине Кембриджской — Кейт Миддлтон, а большинству девушек они добавят лишний десяток лет. Оригинальный расслабленный крой в сочетании с классическими костюмными паттернами, напротив, освежит образ и сделает его более смелым.

Дубленка

Когда нет настроения придумывать, что бы надеть под пальто, и париться в помещении в водолазке под свитером, надевайте плотную длинную дубленку. Она легко совместима с любым повседневным образом, хотя, пожалуй, тяжеловата для долгих пеших прогулок.

Красное пальто

С начала декабря зимнюю хтонь разбавляют праздничные гирлянды, но в январе без новогоднего декора (и ярких красок) на контрасте бывает грустно. Предлагаем не отчаиваться и примерить канонический образ женщины в красном. Для платья не сезон, но есть повод для красного пальто!

Шуба из искусственного меха

На Западе этот предмет гардероба ласково называют шубками тедди в честь плюшевых мишек. В России за ним закрепилось имя отечественного персонажа — чебурашка. Но как короткую шубу из искусственного меха ни назови, выглядит она определенно роскошно. Главное, подобрать подходящий спокойный комплект к этой акцентной вещи.

Удлиненный «авиатор»

Куртка-авиатор — незаменимая вещь в межсезонье. А для зимы отлично подойдет удлиненная версия в том же стиле с дополнительным декором из меха. Для управления самолетом она не годится, а для размеренной городской жизни — в самый раз.

Розовый комплект

Самое время вспомнить, что розовый жил в наших гардеробах и до барбикора. Тренд ушел, а вещи этого нежного цвета остались? Не спешите с ними расставаться, просто больше не нужно одеваться в розовый с ног до головы: спокойно сочетайте розовый с другими цветами, например серым. Тогда образ будет вполне актуальным!

Оверсайз

Свежие коллекции часто отсылают нас к 90-м с модой на широкие плечи. А свободные блейзеры и вовсе незаменимая вещь в гардеробе который сезон подряд. Дизайнеры все чаще стирают границы между видами вещей. Верхняя одежда, скроенная как рубашка или блейзер, не устареет: это свежий взгляд на привычное.

Белое пальто