Вместо уколов: топ эффективных бьюти-процедур

"Уколы красоты" — одна из самых противоречивых косметологических процедур. Если вы не можете решиться на неё или осознанно избегаете, ища альтернативы, можно обратиться к другим методам поддержания молодости и привлекательности:

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Радиочастотный лифтинг

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Это инвазивная процедура, при которой под кожу проникают радиоволны, стимулируя образование коллагена. В итоге кожа становится сияющей и упругой, контур лица заметно подтягивается.

Противопоказания — кожные воспаления, металлические элементы и конструкции в организме (золотые нити в лице, маточные спирали, брекеты, иные металлические конструкции в теле), менструация.

Аппаратная мезотерапия

Процедура подразумевает введение под кожу смесей из витаминов, гиалуроновой кислоты, пептидов и других полезных для кожи веществ. Мезотерапия устраняет множество эстетических проблем: морщины, пигментные пятна, растяжки, рубцы (особенно на ранних этапах), акне. Эффект становится очевидным уже спустя 3 сеанса.

Противопоказания — беременность, менструация, заболевания сосудов, кожные заболевания, нарушение свертываемости крови, почечная недостаточность.Химический пилинг

Пилинги с ретинолом и AHA-кислотами хорошо отшелушивают эпидермис и стимулируют синтез коллагена и эластина. Такая процедура не устранит глубокие возрастные изменения, но с первыми морщинками и не слишком выраженной пигментацией справятся за несколько сеансов.

Противопоказания — кожные заболевания, инфекционные заболевания, беременность и период лактации, загар, нарушение свертываемости крови.

Микротоковый массаж

Его можно делать как в кабинете косметолога, так и в домашних условиях, приобретя миктротоковый массажёр. Нежные импульсы тока эффективно снимают напряжение мышц, благодаря чему заломы дермы разглаживаются, контур лица становится более чётким. Выполнять массаж (в домашних условиях) лучше с вашим уходовым средством для лица — сывороткой, кремом или тонером. Эффект появляется спустя 3 недели регулярного массажа.