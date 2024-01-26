Россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов

Стилист Евгения Ишуткина объяснила россиянам новый виток актуальности вещей из 2000-х годов. Комментарий на эту тему есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Речь идет о тенденции Y2K (year 2k или year 2000), которая вновь вернулась в моду в этом году. Данный тренд подразумевает джинсы с низкой посадкой, плиссированные мини-юбки, кроп-топы, леопардовый принт, одежда цвета металлик, а также броские аксессуары, блестящие изделия и наряды ярких цветов.

По словам Ишуткиной, в основном стилю Y2K подражают «зумеры», которые были детьми в 2000-е годы.

«Яркий мейкап, блестящие цвета, броские аксессуары и необычные формы — большая отсылка к детству. Одежда должна быть не только функциональной, но и приносящей удовольствие — молодежь в этом уверена», — пояснила эксперт.

Именитые дизайнеры при создании коллекций в упомянутой стилистике вдохновлялись образами трендсеттеров того времени, в том числе Перис Хилтон и Линдси Лохан, считает Ишуткина. Кроме того, собеседница издания заявила, что иконой стиля того времени считалась и кукла Bratz.

«Среди прочего, тренд остается популярным и из-за ценовой доступности. Одежду в стиле Y2K можно найти в любом магазине масс-маркета, на маркетплейсах. Если хорошенько порыться, то на просторах интернета можно отыскать оригинальные винтажные вещи, особенно аксессуары», — заключила специалистка.