Омоложение бананами и Марго Робби без «Оскара»: дайджест событий недели
«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.
Девушка раскрыла дешевый способ омолодиться.
37-летняя блогер рассказала, что она увлажняет и подтягивает кожу с помощью банановой кожуры. Она уточнила, что после использования упомянутого продукта важно не смывать его в течение 10 минут.
Пользователи TikTok помешались на рецепте водки с маслом.
Рецепт очень прост – в блендере смешивают сливочное масло и водку до однородной консистенции, после чего их намазывают на тост.
Кайли Дженнер переборщила с филлерами.
Последние пару дней в социальных сетях бурно обсуждают появление Кайли Дженнер на показе Jean Paul Gaultier. Поклонники Кайли заметили, что лицо звезды выглядит припухшим.
Блогер Дина Саева рассказала о неудачном увеличении губ.
Популярный TikTok-блогер Дина Саева рассказала в социальных сетях, что столкнулась с неудачным увеличением губ. Как призналась селебрити, она пожалела о косметологической процедуре и практически сразу вернулась к натуральному образу.
Марго Робби не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Барби».
Вместо Марго Робби, исполнившую главную в фильме «Барби», на «Оскар» номинировали ее коллегу по площадке Райана Гослинга, что вызвало бурную реакцию критики среди фанатов актрисы.