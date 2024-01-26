Омоложение бананами и Марго Робби без «Оскара»: дайджест событий недели

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Девушка раскрыла дешевый способ омолодиться.

37-летняя блогер рассказала, что она увлажняет и подтягивает кожу с помощью банановой кожуры. Она уточнила, что после использования упомянутого продукта важно не смывать его в течение 10 минут.

Пользователи TikTok помешались на рецепте водки с маслом.

Рецепт очень прост – в блендере смешивают сливочное масло и водку до однородной консистенции, после чего их намазывают на тост.

Кайли Дженнер переборщила с филлерами.

Последние пару дней в социальных сетях бурно обсуждают появление Кайли Дженнер на показе Jean Paul Gaultier. Поклонники Кайли заметили, что лицо звезды выглядит припухшим.

Блогер Дина Саева рассказала о неудачном увеличении губ.

Популярный TikTok-блогер Дина Саева рассказала в социальных сетях, что столкнулась с неудачным увеличением губ. Как призналась селебрити, она пожалела о косметологической процедуре и практически сразу вернулась к натуральному образу.

Марго Робби не получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Барби».