Стилист Рогов решил распродать свои вещи на 140 тысяч рублей

Российский стилист Александр Рогов начал распродавать свои поношенные вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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По данным издания, знаменитость предлагает к покупке три предмета гардероба. Среди них — куртка за 65 тысяч рублей и брюки стоимостью 25 и 50 тысяч рублей. Отмечается, что общая стоимость всех упомянутых изделий составила 140 тысяч рублей.