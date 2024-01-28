Косметолог раскрыла секрет гладкой кожи Николь Кидман

В свои 56 лет Николь Кидман притягивает внимание не только дизайнерскими нарядами, но и гладкой, здоровой сияющей кожей. Врач-эстетист, доктор Любна Хан-Салим, объясняет неотразимость звезды сочетанием факторов. Своим мнением эксперт поделилась с американским изданием Hello!

Первое место в своей бьюти-рутине звезда, похоже, отдает защите. «Очевидно, что защита от солнца является важной частью ухода за кожей Николь Кидман. То, что она пользуется солнцезащитным кремом с высоким коэффициентом защиты широкого спектра действия, — факт, поэтому ее кожа здоровая и без гиперпигментации, которая обычно бывает у женщин в этом возрасте», — объяснила специалист. Но одной косметикой дело не ограничивается. Не менее важна поддержка красоты и здоровья изнутри.