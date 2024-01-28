Эксперт посоветовала не очищать кожу при умывании до скрипа

К такой простой ежедневной гигиенической процедуре, как умывание, каждый подходит по-своему. А ведь если не знать базовых правил, можно вместо бодрого и сияющего вида получить красные пятная на лице и стянутую кожу (и это ещё не самое плохое). Как правильно умываться, рассказала косметик-эстеист, совладелица бьюти-бара Дарья Гончарик. Ошибки при умывании

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1. Умываться ледяной или очень горячей водой

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Чаще всего при умывании выбирают неверную температуру воды. Умываться ледяной водой или распаривать лицо горячей — ошибка, которая вредит коже. Вода для умывания должна быть комнатной температуры или слегка тёплой.

2. Умывание с мылом и агрессивными средствами

Ещё одна частая ошибка — натереть кожу до скрипа. Самый главный момент здесь: ни в коем случае не умывайтесь мылом, предупредила эксперт. Выбирайте средства с уровнем кислотности рН 5,5. И проверьте, чтобы в них не было агрессивных ПАВов: SLS (sodium lauryl sulfate, лаурилсульфат натрия), SLES (sodium laureth sulfate, лауретсульфат натрия), SCS (sodium coco sulfate, кокосульфат натрия), ALS (ammonium lauryl sulfate, лаурилсульфат аммония) и ряда других.

3. Игнорирование средств для снятия макияжа

Женщины при умывании часто игнорируют средства для снятия макияжа. Это тоже ошибка. Если вы использовали декоративную косметику или солнцезащитное средство, перед базовым очищением нужно снять его с кожи. Это можно сделать мицеллярной водой, гидрофильным маслом, молочком или сливками для снятия макияжа.

4. Использование скрабов с гранулами

Большая ошибка — использовать скрабы с частичками соды, абрикосовых косточек, пемзы и т. п. Из-за них появляются микроповреждения на коже. Могут появиться воспаления и неровный микрорельеф. Оптимальный вариант — энзимная пудра.

5. Умывание с махровым полотенцем