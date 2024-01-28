По маминым стопам? Фото 14-летней дочери Веры Брежневой вызвали бурную реакцию
Младшая дочь Веры Брежневой изрядно подросла и уже публикует довольно откровенные фотографии. Однако публика уверена, что для 14-летней девушки она выглядит слишком откровенно.
Вера Брежнева — мама двух дочерей, которых родила от разных мужчин. Девушки красотой пошли в мать, взяв от нее лучшее — длинные светлые волосы, утонченную фигуру, разрез глаз. Конечно, с такой внешностью и возможностями наследницам открыта дорога в шоу-бизнес или модели.
Младшей дочери певицы Соне Киперман — 14 лет, однако она уже участвует в довольно смелых фотосессиях, которые ее маме в таком возрасте и не снились. Недавние кадры, на которых Соня позирует в откровенном обтягивающем мини, собрали противоречивые отзывы.
Девушка предстала в наряде, который публика считает неподходящим для ее возраста. Обтягивающий наряд, призывно подчеркивающий декольте Сони, а также яркий макияж сделали из подростка женщину лет 25, уверены пользователи сети. Киперман теряет детство и юность, спеша жить взрослой жизнью, о чем в итоге будет жалеть — пишут фанаты.
Также припоминают и недавние откровения Виктории Бони, которая рассказала, что Брежнева зарабатывала дорогим эскортом еще до брака с Константином Меладзе. Как бы девочка не пошла по этим стопам, опасаются многие.