Фото 14-летней дочери Веры Брежневой вызвали бурную реакцию

Младшая дочь Веры Брежневой изрядно подросла и уже публикует довольно откровенные фотографии. Однако публика уверена, что для 14-летней девушки она выглядит слишком откровенно.

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Вера Брежнева — мама двух дочерей, которых родила от разных мужчин. Девушки красотой пошли в мать, взяв от нее лучшее — длинные светлые волосы, утонченную фигуру, разрез глаз. Конечно, с такой внешностью и возможностями наследницам открыта дорога в шоу-бизнес или модели.

Младшей дочери певицы Соне Киперман — 14 лет, однако она уже участвует в довольно смелых фотосессиях, которые ее маме в таком возрасте и не снились. Недавние кадры, на которых Соня позирует в откровенном обтягивающем мини, собрали противоречивые отзывы.

Девушка предстала в наряде, который публика считает неподходящим для ее возраста. Обтягивающий наряд, призывно подчеркивающий декольте Сони, а также яркий макияж сделали из подростка женщину лет 25, уверены пользователи сети. Киперман теряет детство и юность, спеша жить взрослой жизнью, о чем в итоге будет жалеть — пишут фанаты.